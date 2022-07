Einbrecher haben in Anklam (Vorpommern-Greifswald) ein Boot samt Trailer und in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) zwei Bootsanhänger gestohlen. Sie drangen dafür in eine Garage und in eine Autowerkstatt ein, wie die Polizei mitteilte.

Das Motorboot in Anklam war ein Liebhaberstück mit Außenbordmotor und stammte noch aus der DDR-Zeit. Mit Bootsanhänger stand es noch im Winterlager des 66-jährigen Eigentümers, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Dies war eine Garage im Garten des Mannes in einer Gartensparte in Anklam. Dort wurde es am Sonntag zuletzt gesehen und war am Dienstag verschwunden.

In Neustrelitz wurden zwischen dem 8. und 11. Juli aus einer Autowerkstatt im Südwesten der Stadt zwei Bootsanhänger gestohlen. Auch in diesem Fall sei das Gebäude in dem Gewerbegebiet aufgebrochen worden. Der Gesamtschaden aus beiden Fällen wird auf eine fünfstellige Summe geschätzt.