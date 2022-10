Am Amtsgericht Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) hat am Dienstag ein Prozess gegen neun Mitglieder einer Motorradrockergruppe aus Altwarp begonnen. Den Angeklagten im Alter von 19 bis 56 Jahren wird Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen Corona-Vorschriften vorgeworfen. Zum Auftakt gaben alle neun Angeklagten an, vor Gericht keine Aussagen machen zu wollen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, im Juli 2020 bei einer Feier am Vereinsheim Altwarp Polizisten bedroht zu haben.