Die Inflation in Mecklenburg-Vorpommern hat im April etwas an Tempo verloren. Mit 7,7 Prozent lag die jährliche Teuerung aber höher als in Deutschland insgesamt, wo 7,2 Prozent ermittelt wurden. Im März hatte die jährliche Inflationsrate in MV 8,2 Prozent betragen und im Februar 9,2 Prozent. Von März auf April des laufenden Jahres stiegen die Verbraucherpreise nach Angaben des Statistischen Amtes vom Montag um 0,3 Prozent.