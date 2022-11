An der Mecklenburgischen Seenplatte wird am 9. November mit einem Film an den Jahrestag der Pogromnacht im Jahr 1938 und deren Folgen erinnert. Im Neustrelitzer Kulturzentrum Alte Kachelofenfabrik wird "Nicht verrecken" von Martin Gressmann gezeigt, wie die Stadt Neustrelitz am Montag mitteilte. Darin werden Orte gezeigt, an denen Tausende KZ-Häftlinge aus Sachsenhausen und Ravensbrück auf den sogenannten Todesmärschen im April 1945 entlanggetrieben wurden.

Zum Teil habe Gressmann die letzten Zeitzeugen zu Wort kommen lassen und Anwohner befragt, wie sie die von der SS bewachten Märsche erlebten. Für die vielschichtige und authentische Spurensuche wurde der Dokumentarfilm ausgezeichnet. Tausende Frauen aus dem KZ Ravensbrück und KZ-Häftlinge aus Sachsenhausen waren im April 1945 wegen der näherrückenden Front nach Nordwesten getrieben worden. Viele starben an Hunger, Krankheiten oder wurden getötet. Hunderte wurden bei Schwerin und an anderen Orten kurz vor Ende des Krieges befreit. Im Belower Wald bei Wittstock erinnert ein Gedenkort daran.

Vor der Filmaufführung soll unter anderem an ehemaligen Standorten jüdischer Synagogen in Waren, Neustrelitz und Neubrandenburg an die Opfer der Pogromnacht und der NS-Zeit erinnert werden. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 brannten in Deutschland Synagogen, jüdische Geschäfte und Wohnungen. Die sogenannten November-Pogrome waren Teil der Verbrechen der Nationalsozialisten an der jüdischen Bevölkerung.

