War Ausreisepflicht zur Corona-Zeit in MV rechtswidrig?

Das Oberverwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommern befasst sich seit Dienstag mit einer Klage gegen Regelungen in zwei Corona-Verordnungen von 2020 und 2021. Dabei geht es um das damals vorgeschriebene Einreiseverbot und Ausreisegebot auch für Zweitwohnungsinhaber im Nordosten.

Der Antragsteller, der in Leipzig seinen Erst- und in Mecklenburg-Vorpommern einen Zweitwohnsitz hat, hält die Regelungen für rechtswidrig und unverhältnismäßig. Er sei damals in seinen Eigentumsrechten eingeschränkt worden und habe sein Grundstück zweitweise vollumfänglich nicht nutzen können. "Dass man aus seinem eigenen Haus ausreisen muss, dafür habe ich kein Verständnis", sagte der Kläger.

Die Normenkontrollklage richtet sich gegen die Landesregierung. Deren rechtliche Vertreter verwiesen am Dienstag bei der mündlichen Verhandlung darauf, dass die Maßnahmen wichtig gewesen seien, um die Corona-Pandemie zu beherrschen und den Schutz für die Menschen zu fördern. Es habe sich zudem um eine Maßnahme des Gefahrenabwehrrechts gehandelt, bei der niemand ernstlich eine vollumfänglich dokumentierte Abwägung habe fordern können.

Konkret richtet sich die Klage gegen einzelne Paragraphen der Sars-CoV-2-Bekämpfungsverordnung vom 3. April 2020 und die Corona-Landesverordnung vom 23. April 2021 in der Fassung vom 4. Mai 2021.