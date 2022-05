Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Das Haft-Urteil für einen Polizisten, der eine Frau im Streit in Brand gesetzt hatte, wird voraussichtlich vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe überprüft. Wie ein Sprecher des Landgerichtes Neubrandenburg am Dienstag sagte, haben die Verteidiger des 56-jährigen Verurteilten Revision gegen das Urteil eingelegt. Das Landgericht hatte den Mann aus dem Landkreis Rostock vor einer Woche des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung schuldig gesprochen. Es verhängte elf Jahre Freiheitsstrafe.

Mit dem Urteil war das Landgericht knapp unter der Forderung der Staatsanwaltschaft geblieben. Die Verteidigung hatte zweieinhalb Jahre Haft wegen fahrlässiger Brandstiftung verlangt.

Der Verurteilte, seit mehr als 30 Jahren bei der Kriminalpolizei, hatte im Oktober 2021 eine 33-jährige Bekannte in Neubrandenburg besucht. Nach Auffassung des Gerichtes schlug der Mann die Bekannte und deren Mutter im Streit bewusstlos. Dann habe er die Jüngere in Brand gesetzt und sei geflohen. Brennspiritus, Streichhölzer und Handschuhe hatte er dafür mitgenommen, sagte die Richterin. Die Frauen wurden gerettet, die 33-Jährige erlitt aber schwere Brandverletzungen. Der Geflohene wurde am Wohnort gefasst.

Hintergrund des Vorfalls war laut Landgericht, dass der Mann eine Vaterschaftsklage des 33-jährigen Opfers aus Neubrandenburg wegen einer gemeinsamen Tochter verhindern wollte. Der Verurteilte hat bereits drei Kinder aus zwei gescheiterten Beziehungen.