Der in Mecklenburg-Vorpommern entwickelte digitale Bauantrag kommt unter anderem auch in Baden-Württemberg zum Einsatz. Dahinter stehe der Gedanke, dass ein Bundesland eine Software entwickle, die alle Länder nutzen könnten, erklärte der Schweriner Digitalisierungsminister, Christian Pegel (SPD), am Sonntag. "Die Stuttgarter Kolleginnen und Kollegen haben jetzt unseren Bauantrag als Grundlage genommen."