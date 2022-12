Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel sieht die Landesregierung für einen "Blackout" gut gerüstet. Ein sogenannter Schwarztest, bei dem am Freitag im Innenministerium ein mehrstündiger Stromausfall simuliert wurde, sei erfolgreich verlaufen, teilte der SPD-Politiker am Samstag mit. "Der Testlauf war wichtig, da dem Innenministerium eine zentrale Funktion in einem solchen Krisenfall zukommt." Von diesem "Leuchtturm-Standort" aus solle die Landesregierung dann weiter handlungsfähig bleiben. "Dass dies funktioniert, hat der Test gestern gezeigt", sagte Pegel.