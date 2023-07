Welche Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern sind besonders seniorenfreundlich? Das Sozialministerium sucht gemeinsam mit dem Landesseniorenbeirat zum fünften Mal herausragende Beispiele im Land. "Viele unserer Städte und Gemeinden haben bereits hervorragende Konzepte für ein gutes Leben im Alter geschaffen", teilte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Samstag mit. "Dieses großartige Engagement ist es, das wir auch in diesem Jahr wieder im Rahmen des Wettbewerbes würdigen wollen." Bewerbungen sind noch bis zum 15. Juli möglich.

Welche Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern sind besonders seniorenfreundlich? Das Sozialministerium sucht gemeinsam mit dem Landesseniorenbeirat zum fünften Mal herausragende Beispiele im Land. "Viele unserer Städte und Gemeinden haben bereits hervorragende Konzepte für ein gutes Leben im Alter geschaffen", teilte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Samstag mit. "Dieses großartige Engagement ist es, das wir auch in diesem Jahr wieder im Rahmen des Wettbewerbes würdigen wollen." Bewerbungen sind noch bis zum 15. Juli möglich.

Senioren stellen nach Angaben des Ministeriums die größte Bevölkerungsgruppe in Mecklenburg-Vorpommern. Mehr als 35 Prozent der Einwohner seien 60 Jahre alt oder älter. "Um für Sie auch bis in das hohe Alter Teilnahmemöglichkeiten am öffentlichen Leben zu schaffen, Unterstützung im Alltag zu ermöglichen und Möglichkeiten für ein generationenübergreifendes Miteinander zu bieten, wollen wir mit diesem Wettbewerb deshalb gute Ideen bekannter machen und Vorbilder für andere Städte und Gemeinden schaffen", so Drese.

Gesucht werden Konzepte mit einem ganzheitlichem Ansatz, aber auch Ideen für einzelne Vorhaben etwa zur Gestaltung der Infrastruktur, für seniorengerechte Angebote oder zur Wohn- und Lebensgestaltung. Die Auszeichnungen mit Geldpreisen sollen in drei Kategorien nach Größe der Kommunen vergeben werden.

Infos zum Wettbewerb