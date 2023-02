Roland Kroos ist mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Trainer des Greifswalder FC aus der Fußball-Regionalliga Nordost zurückgetreten. Der erst für den Sommer als sein Nachfolger verpflichtete Roland Vrabec wird die Arbeit somit schon am Mittwoch aufnehmen. Wie der Verein am Dienstagabend mitteilte, gibt der Vater von Weltmeister Toni Kroos und des ehemaligen Bundesliga-Profis Felix Kroos sein Amt aus gesundheitlichen Gründen auf. Der 63-Jährige hatte erst vor kurzem eine Herz-Operation und soll sich nach dem Rat der Ärzte erholen.

Ursprünglich wollte sich Kroos erst im Sommer von seinem Posten zurückziehen. "Natürlich ist es sehr schade, aber die Gesundheit ist nun mal das Wichtigste", sagte Roland Kroos in der Mitteilung. Er wünsche Vrabec alles Gute und hoffe, dass der Weg so weitergegangen werden könne. "Natürlich werde ich dem Greifswalder FC künftig aber wie geplant in beratender Tätigkeit weiter zur Verfügung stehen", fügte Kroos hinzu.

Vrabec trainierte in Deutschland unter anderem den FC St. Pauli und den FSV Frankfurt. Zuletzt war er im dänischen Esbjerg tätig. In Greifswald unterschrieb er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Derzeit rangiert die Mannschaft an 13. Stelle.

Kroos war seit 2017 in unterschiedlichen Positionen für den Greifswalder FC aktiv. In der vergangenen Saison hatte er den Verein erstmals in die Regionalliga Nordost geführt. Da er als Trainer nur eine B-Lizenz besitzt, die für die viertklassige Regionalliga nicht genügt, hatte er in dieser Saison offiziell die Bezeichnung Teamchef. Vor seinem Engagement in Greifswald arbeitete Kroos lange Zeit im Nachwuchsbereich des Zweitligisten FC Hansa Rostock, unter anderem als Nachwuchskoordinator.

