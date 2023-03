Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Stralsund ist eine Bewohnerin schwer verletzt worden. Die 85-Jährige kam am späten Donnerstagabend mit einer Rauchgasvergiftung und Verbrennungen zweiten Grades in ein Krankenhaus, wie die Polizei in der Nacht zum Freitag mitteilte. Ihr Schlafzimmer im ersten Stock hatte in Flammen gestanden. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen, wie es hieß. Das Haus im Stadtteil Knieper West musste nicht evakuiert werden. Bis auf die Brandwohnung waren alle Wohnungen weiter bewohnbar. Schätzungen der Polizei zufolge beläuft sich der Sachschaden auf rund 100.000 Euro. Gegen die Frau wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt.