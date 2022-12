Auf der Bundesstraße 105 zwischen Ribnitz-Damgarten und Stralsund sind am Mittwochabend zwei Autos kollidiert. Ein 64-jähriger Autofahrer war aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn gefahren und mit einem anderen Auto aus der Gegenrichtung zusammengestoßen. Das teilte das Polizeipräsidium Neubrandenburg am späten Mittwochabend mit. Dabei verletzte sich die 53-jährige Fahrerin des anderen Wagens schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die B105 musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden.