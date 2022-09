Während der Arbeit an einer Schutzplanke auf der Autobahn 20 ist ein Mann bei Satow (Landkreis Rostock) bei einem Lkw-Unfall schwer verletzt worden. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein 53-jähriger Lastwagenfahrer war aus bisher ungeklärter Ursache gegen einen Sicherungsanhänger auf dem Standstreifen gefahren. Der Anhänger wurde nach vorne geschleudert und erfasste den 37-jährigen Arbeiter. Auch der Lkw-Fahrer wurde verletzt.