Ein fünfjähriger Junge ist in Rostock von einem unbekannten E-Scooter-Fahrer angefahren und verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ging der Junge am Donnerstagnachmittag mit seiner älteren Schwester auf einem Geh- und Radweg. Hier wurde er von dem E-Scooter-Fahrer erfasst, der aus der entgegengesetzten Richtung kam. Anschließend flüchtete der Mann von der Unfallstelle, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Fünfjährige erlitt durch den Zusammenstoß Verletzungen im Gesicht sowie an seinem Bein und einer Hand.