In Rostock soll ein 58-Jähriger Scheiben von Autos eingeschlagen und Gegenstände aus den Wagen geklaut haben. Die Polizei habe den Tatverdächtigen am Samstag nach einem Zeugenhinweis aufgegriffen, teilte sie am Sonntag mit. Ein 11-jähriges Kind habe einen Aufbruch gesehen und den Mann detailliert beschreiben können. Bei dem Mann seien Gegenstände gefunden worden, die zu den Aufbrüchen passten. Er sei bereits polizeibekannt.

In Rostock soll ein 58-Jähriger Scheiben von Autos eingeschlagen und Gegenstände aus den Wagen geklaut haben. Die Polizei habe den Tatverdächtigen am Samstag nach einem Zeugenhinweis aufgegriffen, teilte sie am Sonntag mit. Ein 11-jähriges Kind habe einen Aufbruch gesehen und den Mann detailliert beschreiben können. Bei dem Mann seien Gegenstände gefunden worden, die zu den Aufbrüchen passten. Er sei bereits polizeibekannt.

Aufbrüche seien im Damerower Weg im Süden der Stadt, am Warnowufer, am Kempowskiufer und auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Südstadt festgestellt worden. Bereits in der Vergangenheit habe es häufiger Aufbrüche von Fahrzeugen gegeben. Die Polizei ermahnte, keine Gegenstände offensichtlich im Fahrzeug liegen zu lassen.

PM