Ein Feuer zerstört in Rostock ein komplettes Zweifamilienhaus. Der Schaden ist immens. Erste Untersuchungen zur Brandursache führen die Ermittler zu einem Ofen im Außenbereich.

Ein Feuer hat im Rostocker Stadtteil Dierkow ein komplettes Zweifamilienhaus zerstört und einen Schaden von rund 350.000 Euro verursacht. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, brach der Brand am Samstagabend in der Haushälfte aus, die gerade umgebaut wird.

Die Flammen erfassten den Dachstuhl und breiteten sich danach auch auf die andere, derzeit bewohnte Hälfte des Doppelhauses aus. Die Hausbewohnerin hatte das Feuer bemerkt und gemeldet, doch die Feuerwehren konnten das Übergreifen der Flammen auf ihre Haushälfte nicht mehr verhindern. Die Bewohnerin musste fliehen und kam bei Bekannten unter. Das gesamte Haus sei derzeit unbewohnbar.

Nach ersten Untersuchungen eines Brandgutachters war während der Umbauarbeiten im Außenbereich eine Art Ofen betrieben worden. Dabei sollen Teile der Glut auf die im Umbau befindliche Haushälfte übergegriffen haben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung gegen die Verursacher.

