In Rostock sollen zwei Männer und eine Frau eine 21-Jährige mit Gewalt in ein Auto gezogen haben. Die Frau konnte sich befreien, die Verdächtigen wurden gefasst. Die Umstände sind aber noch unklar.

In Rostock sollen drei Tatverdächtige am Sonntagvormittag versucht haben, eine junge Frau zu entführen. Das 21 Jahre alte Opfer konnte aber fliehen und wurde unweit des Tatortes gefunden, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Eine 27-jährige Tatverdächtige und ihre beiden mutmaßlichen Helfer wurden kurz nach dem Vorfall von einem Großaufgebot der Polizei in zwei Autos in Rostock gestoppt. Bei ihnen wurde auch ein Baseballschläger gefunden, mit dem die Geschädigte geschlagen worden sein soll.

Gegen sie wird wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung und der Körperverletzung ermittelt. Die Umstände seien aber noch rätselhaft. Eine Zeugin hatte am Morgen südlich vom Hauptbahnhof beobachtet, wie die 21-Jährige offensichtlich gegen ihren Willen in ein Auto gezogen wurde. Die Zeugin alarmierte die Polizei. Sechs Streifenwagen waren im Einsatz. Nachdem die Tatverdächtige und ihre 51 und 28 Jahre alten Begleiter festgenommen worden waren, wurden ihre Personalien aufgenommen.

Nach den Vernehmungen wurde das Trio wieder auf freien Fuß gesetzt. Es gebe bisher keinen hinreichenden Tatverdacht, der einen Haftbefehl gerechtfertigt hätte, hieß es.

