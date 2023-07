Ein Fußgänger ist in Rostock von einer Straßenbahn erfasst worden und an seinen Verletzungen gestorben. Nach derzeitigen Erkenntnissen habe der 30-Jährige am Mittwochabend unvermittelt das Gleisbett betreten, als ihn die herannahende Straßenbahn erfasste. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Der 64 Jahre alte Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock.