Vermutlich durch einen folgenschweren Irrtum ist am Samstag bei einem Brand ein Reihenhaus in Rostock völlig zerstört worden. Dabei entstand nach Auskunft der Polizei ein Schaden von rund 500.000 Euro. Der 71 Jahre alte Wohnungsinhaber kam mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Das Haus gilt als einsturzgefährdet. Die Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt und ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.