Die Landtagsabgeordnete Eva-Maria Kröger soll nach dem Willen des Vorstands der Rostocker Linken Kandidatin für die Oberbürgermeisterwahl in der Hansestadt im November werden. Das Parteigremium sprach sich am Donnerstagabend für die 40-jährige Linke-Politikerin aus. Kröger sei fest in Rostock verankert und setze sich seit langem zuverlässig für die Belange der Stadt ein, sagte der Parteichef der Rostocker Linken, Karsten Kolbe, nach einer Vorstandssitzung.