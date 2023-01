Ein Unfall nach Vorfahrtsfehler und zwei resolute Zeugen haben in Rostock einen Mopeddieb auffliegen lassen. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, war der 15-jährige Mopedfahrer am Donnerstagabend an einer Kreuzung in Alt Sievershagen bei Rostock mit einem Auto zusammengestoßen. Der 15-Jährige hatte die Vorfahrt des Autofahrers missachtet. Als der Jugendliche fliehen wollte, hielten der 32-jährige Autofahrer und ein Passant den Jugendlichen fest, bis die Polizei kam.