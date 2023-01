Die designierte Rostocker Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) hat am Dienstag offiziell den Verzicht auf ihr Landtagsmandat erklärt. Mit Ablauf des 31. Januar werde sie aus dem Parlament ausscheiden, teilte der Landtag am späten Dienstagabend mit. Die 40-Jährige gehört dem Parlament seit der Landtagswahl im Jahr 2016 an. Kröger hatte sich am 27. November in einer Stichwahl mit einem Vorsprung von fast 17 Prozentpunkten gegenüber ihrem Mitbewerber, dem von CDU/UFR und FDP unterstützten parteilosen Michael Ebert, durchgesetzt.

Ihr Amt als Oberbürgermeisterin wird sie am 1. Februar antreten. Das Oberbürgermeister-Amt wird auf sieben Jahre vergeben. Rostock ist mit knapp 210.000 Einwohnern die größte Stadt Mecklenburg-Vorpommerns. Kröger ist die erste gewählte Oberbürgermeisterin in der langen historischen Reihe der 231 Bürgermeister und Oberbürgermeister in der Stadt.

