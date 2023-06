Im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel hat es am Dienstagvormittag einen Polizeieinsatz an einer Schule gegeben. Ermittlungen ergaben im Nachhinein, dass zwei 13 und 16 Jahre alte Schüler die Notsituation nur vorgetäuscht haben sollen, wie ein Polizeisprecher am Dienstag erläuterte. Das Motiv dafür sei aber noch unklar.