Nach dem Sturz eines Autos in die Warnow in Rostock-Warnemünde, bei dem am Dienstag zwei Menschen starben, untersucht die Polizei weiter die genauen Umstände des Vorfalls. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, saß ein Rentnerpaar aus Rostock in dem Kleinwagen. Dieser war am Vormittag an einem belebten Parkplatz in der Nähe des Kreuzfahrtterminals in das zehn Meter tiefe Hafenbecken gestürzt und sofort tief gesunken.