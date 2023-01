Wegen einer verlorenen Europalette auf der Bundesstraße 103 sind am Dienstag sieben Fahrzeuge so beschädigt worden, dass sie nicht mehr weiterfahren konnten. Der Schaden an den Rädern sei so groß gewesen, dass all diese Wagen von Abschleppfirmen geborgen werden mussten, teilte die Polizei am Abend mit. Die Unfälle passierten auf dem Westzubringer zwischen den Anschlussstellen Reutershagen und Kritzmow (Landkreis Rostock) in Fahrtrichtung zur A20.