Zwei Mädchen im Alter von sieben und acht Jahren sind in Rostock von einem Auto angefahren und teils schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, überquerten die Kinder laut Zeugenaussagen an einer Ampel bei Grün die Fahrbahn, als ein 82-jähriger Autofahrer in die Straße einbog und sie erfasste. Die beiden Mädchen gerieten unter das Fahrzeug, konnten aber eigenständig aufstehen.