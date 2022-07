Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat dem Bund grünes Licht für den Kauf des ehemaligen MV-Werften-Standorts in Rostock für die Marine gegeben. Durch den Erwerb würden mit 87 Millionen Euro über 500 Arbeitsplätze und ein wichtiger strategischer Standort der Maritimindustrie in der Region gesichert, sagte Paula Piechotta, Sprecherin der Landesgruppe Ost der Grünen im Bundestag und Mitglied im Haushaltsausschuss am Mittwoch. Nach Aussage eines Sprechers des Insolvenzverwalters der MV-Werften fehlt nun noch der Kaufvertrag.