Die Bundespolizei in Rostock sucht Zeugen für eine Gewalttat, bei der ein Mann am Herrentag schwer verletzt wurde. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag sagte, soll ein Unbekannter dem 21-jährigen Geschädigten unvermittelt eine Bierflasche gegen den Kopf geschlagen haben. Das Opfer sei in einer Gruppe unterwegs gewesen. Der 21-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen und kam in eine Klinik.

Der etwa 1,80 Meter große Gewalttäter, der einen grauen Kapuzenpullover trug, soll dann geflüchtet sein und noch weitere Männer bedroht haben, die ihn festhalten wollten. Der Vorfall soll sich kurz vor Mitternacht in der Vorhalle des Hauptbahnhofs in Rostock ereignet haben und erst später bekannt geworden sein.

Ein Motiv für den brutalen Angriff sei nicht bekannt, hieß es. Am Himmelfahrtstag, den viele Männergruppen im Nordosten als Herrentag mit viel Alkohol begehen, kommt es häufig zu Schlägereien. Der diesjährige Herrentag war laut Polizei allerdings weitgehend ruhig verlaufen, hatte es bisher geheißen. Der in Rostock gesuchte Gewalttäter soll eine Glatze und auffällige Tunnelohrringe in beiden Ohren getragen haben.