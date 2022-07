Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) startet am Montag (10.15 Uhr) ihre Mecklenburg-Vorpommern-Tour. Wie die Regierungschefin im Vorfeld sagte, will sie während der etwa einwöchigen Rundreise Unternehmer treffen, mit Vertretern von Verbänden beraten und auch das Ehrenamt würdigen. "Ich möchte mir vor Ort ein Bild über die Lage machen. Energie, Digitalisierung und Landwirtschaft sind zentrale Themen für die Gegenwart und Zukunft unseres Landes."

Die hohen Energiepreise und drohenden Lücken bei der Gasversorgung bestimmen seit Wochen die öffentliche Diskussion und dürften daher auch bei der Tour eine wesentliche Rolle spielen. Schwesig bekannte sich zur Verantwortung der Politik, eine sichere und bezahlbare Energieversorgung zu gewährleisten.

Auf ihrer ersten Etappe besucht die Regierungschefin im Landkreis Ludwigslust-Parchim die Metallbauunternehmen Dockweiler AG in Neustadt-Glewe und Hydraulik Nord Technologies GmbH in Parchim. Symbolträchtig will sie einen Teil der Strecke mit einem Elektrobus zurücklegen. Damit soll offenkundig dokumentiert werden, dass die rot-roten Regierung Klimaschutz und Energiewende vorantreiben und den öffentlichen Nahverkehr stärken will. Nach den Worten Schwesigs soll Mecklenburg-Vorpommern zu einem Standort für klimaneutrales Wirtschaften werden.

