Der FC Hansa Rostock will den guten Start in die Saison der 2. Fußball-Bundesliga fortsetzen. "Wenn wir bereit sind, spielt niemand gerne gegen uns. Wir können jede Mannschaft der Liga ärgern und das ist auch der Plan für Karlsruhe", sagte Trainer Jens Härtel vor dem Gastspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim Karlsruher SC. Hansa nimmt das Selbstbewusstsein von einer starken Leistung beim 2:0-Erfolg gegen den FC St. Pauli mit in das Wildparkstadion.