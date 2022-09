Die Comic-Helden "Abrafaxe" sprechen jetzt auch Plattdeutsch. Im Auftrag des Landes erscheinen zwei neue Sammelbände up Platt mit Abenteuern der beliebten Nachfolge-Charaktere der Digedags in der "Mosaik"-Reihe, wie Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Montag mitteilte. Die Sammelbände vereinten 26 Einzelhefte mit zusammen rund 450 Seiten. Neben der Vermittlung des Niederdeutschen gehe es in den Büchern um die norddeutsche Kultur und die Geschichte der Hanse. Abgesehen von den Schulen soll der freie Handel 500 Exemplare bekommen.