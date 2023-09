Der Binzer Architekt Ulrich Müther hat viele markante Bauwerke hinterlassen. Nun hat Neubrandenburg seine denkmalgeschützte Stadthalle saniert und eröffnet - Hunderte kamen.

Hunderte Besucher haben sich die Wiedereröffnung der denkmalgeschützten Stadthalle in Neubrandenburg nicht entgehen lassen. "Wir waren sehr überrascht, wie groß der Andrang am Samstag war", sagte Stadtsprecherin Anja Seugling der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Innerhalb von etwa zwei Stunden flanierten etwa 1500 Menschen durch die 42 mal 42 Meter große Halle, die aus vier miteinander kombinierten Beton-Hyparschalen besteht. Hyparschalen sind dünne Betonkonstruktionen, die große Spannweiten erlauben. Insgesamt drei Jahre hatte die Sanierung mit neuem Anbau gedauert. Der vierschalige Betonbau aus dem Jahr 1969 stammt vom Binzer Architekten Ulrich Müther (1934-2007).

Sanierung und Anbau kosteten rund 10,4 Millionen Euro, davon 6,6 Millionen Euro für den denkmalgeschützten Hallenteil. Die Stadthalle im grünen Kulturpark am Tollensesee wird vor allem für Schul-und Vereinssport, ab 2024 auch wieder für Messen und Festveranstaltungen genutzt. Der Architekt Müther wurde durch mehr als 70 auffällige Betonbauten und Hyparschalenkonstruktionen im In- und Ausland bekannt.

Von ihm stammen unter anderem der Warnemünder Teepott, die Kuppel eines Planetariums in Berlin und ein bekannter Rettungsturm an der Ostsee in Binz, der inzwischen als Standesamt genutzt wird.

Stadt Neubrandenburg zu Stadthalle