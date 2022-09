In Mecklenburg-Vorpommern ist die Zahl der Demonstranten bei Protesten gegen die Energiepolitik des Bundes und die Folgen für die Verbraucher stark gestiegen. Wie Polizeisprecher am Dienstag sagten, kamen am Montagabend insgesamt rund 5800 Menschen zu Kundgebungen und Aufzügen in etwa 18 Orten, davon allein 12 im Ostteil. Vor einer Woche war nur knapp die Hälfte der Teilnehmer gezählt worden.