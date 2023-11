Bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle im Fährhafen in Sassnitz auf Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist am Dienstagabend ein 30 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Im Bereich der Baustelle eines LNG-Terminals sei ein Ankerbohrgerät umgekippt, da die Hydraulik versagt habe, teilte die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mit. Der Arbeiter habe noch versucht, vor der umkippenden Maschine wegzulaufen, sei aber am Rücken getroffen worden und zu Boden gefallen. Dabei habe er sich am Kopf verletzt. Schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt wurde der Mann mit einem Hubschrauber in eine Klinik nach Greifswald geflogen.