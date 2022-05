Das Segelschulschiff «Gorch Fock» wird wegen eines technischen Problems schneller als geplant in den Heimathafen Kiel zurückkehren. Am Getriebe sei ein Ölverlust festgestellt worden, teilte die Deutsche Marine am Donnerstag mit. Hinweise auf einen Getriebeschaden hätten sich zunächst aber nicht bestätigt. Das Schiff war am Vormittag aus eigener Kraft unterwegs und sollte noch am Donnerstag eintreffen.