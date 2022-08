Das Kreuzfahrtschiff "Seabourn Ovation" hat am Sonntag in der Hansestadt Wismar Station gemacht. Das 210 Meter lange Schiff kam aus Kopenhagen und sollte am Abend wieder in Richtung Nord-Ostsee-Kanal ablegen, wie das Columbus Cruise Center auf seiner Internetseite mitteilte. Die unter der Flagge der Bahamas fahrende "Seabourn Ovation" wird am 11. September erneut in Wismar erwartet. Das 2018 in Italien gebaute Luxusschiff bietet Platz für rund 600 Passagiere in 300 Kabinen.