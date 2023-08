Am vorletzten Tag der Hanse Sail in Rostock haben noch einmal viele Besucher des Traditionssegler-Treffens die Möglichkeit zu Schiffausflügen auf die Ostsee genutzt. Begleitet von Salutschüssen der Kanoniere am Gehlsdorfer Ufer verließen am Samstagvormittag bei bedecktem Himmel zahlreiche Schiffe mit Gästen an Bord den Stadthafen. Die Ausfahrten sind traditionell Teil der Hanse Sail und für die Schiffseigner eine wichtige Einnahmequelle, um den Erhalt und Betrieb der oft betagten Boote finanzieren zu können.

An der Flussmündung in Warnemünde haben das Segelschulschiff der Deutschen Marine, die "Gorch Fock", und das 111 Meter lange Segelschulschiff der indonesischen Marine, "Bima Suci", festgemacht. Beide Schiffe sind für Besichtigungen geöffnet. Am gegenüberliegenden Ufer steht auch der Marine-Stützpunkt Hohe Düne Besuchern offen. Dort gibt es unter anderem Technik-Vorführungen, begleitet von musikalischer Unterhaltung durch das Marinemusikkorps aus Kiel.

Zur Hanse Sail haben nach Angaben der Veranstalter in diesem Jahr mehr als 100 Traditionsschiffe die Rostocker Häfen angelaufen - darunter Schoner, Koggen, Rahsegler und Barken. Auf 15 Show-Bühnen entlang der Warnow wird ein buntes Unterhaltungsprogramm geboten. Bis Sonntag werden erneut Hunderttausende Besucher bei dem maritimen Volksfest in Rostocker Stadthafen und im Ostseebad Warnemünde erwartet.

