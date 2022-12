Angesichts des drohenden Eisregens müssen Eltern ihre Kinder in Mecklenburg-Vorpommern am Montag nicht zwingend zur Schule schicken. "Wenn Erziehungsberechtigte aus diesem Grund Schülerinnen und Schüler nicht zur Schule schicken, ist der Unterrichtsausfall nicht als unentschuldigt zu werten", heißt es vonseiten des Bildungsministeriums in einer Mitteilung der Landeshauptstadt Schwerin. Volljährige Schülerinnen und Schüler könnten demnach selbst entscheiden, ob sie trotz des Wetters zum Unterricht kommen möchten.