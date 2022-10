Die herbstliche Auszeit ist vorbei. Nun sind für die Schülerinnen und Schüler im Nordwesten wieder Unterricht, Tests und Hausaufgaben an der Tagesordnung. Doch ein kleiner Lichtblick zum Verschnaufen steht schon bald wieder an.

Nach einer Woche Herbstferien mit auch schönem Wetter ist in Mecklenburg-Vorpommern am Montagmorgen die Schule wieder gestartet. Damit geht es nun fast schon in den Endspurt - die nächste längere Auszeit für die rund 160.000 Mädchen und Jungen sind dann erst wieder die Weihnachtsferien. Eine kleine Auszeit gibt es aber noch einmal am 1. und 2. November.

Der Unterrichtsbeginn war trotz gestiegener Infektionszahlen nicht mit neuen Corona-Regeln verbunden. So gelten im Land nach Angaben des Bildungsministeriums an den rund 500 Schulen die gültigen Corona-Schutzmaßnahmen unverändert weiter. Demnach gibt es weiterhin keine Maskenpflicht, Corona-Tests sind nur bei Krankheitssymptomen vorgeschrieben.

