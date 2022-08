Die Landesregierung hat ihr Programm für externe Vertretungskräfte an den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern verlängert. So können etwa Lehramtsstudenten oder pensionierte Lehrer eingesetzt werden, um coronabedingt entstandene Lernlücken schließen zu helfen oder ukrainische Flüchtlingskinder zu unterstützen, wie Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Montag mitteilte. Die Regelung sei zunächst bis Ende des Jahres verlängert worden.