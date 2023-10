In Schwerin hat die Polizei einen Jugendlichen identifiziert, der eine vor dem Innenministerium gehisste israelische Flagge abgerissen haben soll. Nach einem Zeugenhinweis hätten Polizisten den 17-jährigen Iraker am Samstag in der Innenstadt erkannt, teilte die Polizei am Montag mit. Gegen ihn werde nun wegen der Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten ermittelt.

Mehrere Zeugen hatten die Tat laut Polizeiangaben am Mittwochnachmittag beobachtet. Ein Jugendlicher habe sich mit einer Gruppe zunächst am Pfaffenteich aufgehalten. Dann habe er sich aus der Gruppe gelöst und sei zum Ministeriumsgebäude gegangen, wo er die Flagge abgerissen habe. Die Aktion sei aus der Gruppe heraus bejubelt worden, anschließend hätten sich die Beteiligten entfernt. Die Flagge vor dem Ministeriumsgebäude war laut Behördenangaben als Zeichen der Solidarität nach dem terroristischen Angriff der islamistischen Hamas gehisst worden.

Auch in Stralsund wird nach der Abnahme einer israelischen Flagge ermittelt. Unbekannte stahlen dort am Mittwoch eine Flagge, die vor dem Gebäude einer Kirchengemeinde gehisst worden war. In beiden Fällen schaltete sich der Staatsschutz ein.

