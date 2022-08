Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat am Dienstagabend in Schwerin das 31. Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern eröffnet. In vier Wettbewerben konkurrieren Spiel- und Dokumentarfilme, Kurz- sowie Kinderfilme um Preise in Höhe von insgesamt 48.000 Euro. Die von den Jurys vergebenen Preise werden am Samstag bei einer Gala überreicht. Ein Preisträger steht schon fest: Der Schauspieler Matthias Habich ("Klemperer, "Nirgendwo in Afrika") wird mit dem Ehrenpreis "Goldener Ochse" für sein Lebenswerk ausgezeichnet.