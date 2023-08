Bei einem Feuer in Schwerin sind fünf Autos ausgebrannt und vier weitere Fahrzeuge stark beschädigt worden. Der Brand war am frühen Montagmorgen in einer sogenannten Carport-Reihenanlage mit zehn Stellplätzen für Bewohner eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher sagte. Auch der Unterstand für die Autos wurde beschädigt. Der Schaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Menschen wurden bei dem Brand im Stadtteil Neu Zippendorf nicht verletzt, wie es weiter hieß.