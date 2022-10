In Schwerin hat eine 22-Jährige in den frühen Morgenstunden des Dienstags mindestens 20 Fahrzeuge durch Tritte beschädigt und einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursacht. Anhand einer detaillierten Personenbeschreibung sei die Tatverdächtige festgenommen worden, erklärte die Polizei am Dienstag. Bei ihr seien 1,17 Promille Alkohol festgestellt worden. Die Frau ist demnach der Polizei bekannt. Nun wird gegen sie ermittelt.