Unbekannte haben nach ersten Erkenntnissen der Polizei im Keller eines fünfgeschossigen Wohnhauses in Schwerin Feuer gelegt und damit einen teils dramatischen Rettungseinsatz ausgelöst. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, mussten kurz nach Mitternacht etwa 30 Bewohner des betroffenen Treppenaufganges mit Drehleitern vor dem Qualm gerettet werden. Sie konnten nicht in ihre Wohnungen zurück. Vier Bewohner erlitten leichte Rauchvergiftungen und kamen in eine Klinik. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.