Bei einem Unfall auf der Autobahn 14 bei Schwerin ist am Sonntag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, kollidierte die Maschine des 62-Jährigen gegen Mittag beim Überholen in Fahrtrichtung Wismar mit einem Wohnmobil, das auf der rechten Spur war. Der Biker stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Nachfolgende Fahrzeuge konnten rechtzeitig bremsen. Nach ersten Ermittlungen soll der Motorradfahrer plötzlich Lenkprobleme bekommen haben. Die Ursache sei unklar. Die A14 war in Höhe der Anschlussstelle Schwerin Nord rund eine Stunde in Richtung Wismar gesperrt.