Die Nachwuchspreise der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern gehen in diesem Jahr an zwei Musikerinnen und ein Ensemble, die alle aus Frankreich stammen. Die Flötistin Joséphine Olech, die Harfenistin Agnès Clément und das Barockensemble Le Consort seien die neuen Preisträgerinnen und Preisträger der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, teilten die Festspiele am Donnerstag in Schwerin mit.