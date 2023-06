Das schöne Sommerwetter lockte am Wochenende ans Meer und an die Seen. Doch viele zog es auch ins Schweriner Schloss. Am Tag nach dem großen Schlossfest öffnete der Landtag dort seine Türen für Besucher.

Der Tag der offenen Tür im Landtag in Schwerin ist erneut auf ein großes Interesse gestoßen. Wie die Landtagsverwaltung am Sonntagabend mitteilte, wurden etwa 15.000 Besucher gezählt. Das waren so viele wie in den Jahren vor der Corona-Pandemie. Ohne die sonst übliche Anmeldung und ohne Beschränkung der Gruppengrößen konnten Interessierte Räumlichkeiten des Parlaments in Augenschein nehmen und Fragen an ihre Volksvertreter richten. Die Fraktionen informierten an Ständen über ihre Arbeit. Auch Beratungsräume und der Plenarsaal standen offen.

Landtagspräsidentin Birgit Hesse zeigte sich erfreut: "Der Zuspruch ist ein toller Erfolg und bestätigt, dass ein Zugehen auf die Menschen wichtig ist. Gespräche auf Augenhöhe stärken das Vertrauen in unsere Demokratie", sagte sie. Sämtliche Angebote seien von den Besuchern genutzt worden, wobei erneut der Plenarsaal besonders großes Interesse gefunden habe. "Mein kleines Highlight war die Hüpfburg in der Optik des Schweriner Schlosses", gestand Hesse und machte damit zugleich deutlich, dass auch an die jüngsten Besucher gedacht wurde.

Seit 1990 ist das imposante Schloss am Schweriner See Sitz des Landtags. Der Tag der offenen Tür ist traditionell eingebettet in das mehrtägige historische Schlossfest. Am Samstag hatten Tausende Menschen den traditionellen Festumzug durch die Innenstadt verfolgt und Veranstaltungen des Schlossvereins besucht.

Zu besonderen Höhepunkten wurden erneut die Licht- und Lasershows mit großflächigen Bildprojektionen auf die Schlossfassade. Am späten Freitag- und Samstagabend säumten Tausende Schaulustige das Ufer des Burgsees und bevölkerten den Alten Garten vor dem Schloss.

