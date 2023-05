Bei einer Schlägerei in der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber im Schweriner Stadtteil Stern Buchholz sind am Montagabend fünf Männer leicht verletzt worden. Bei der Auseinandersetzung am Rande eines Volleyballspiels sei nach ersten Erkenntnissen auch Tierabwehrspray eingesetzt und ein Stein geworfen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Polizei sei mit zehn Funkwagen angerückt. Die Kriminalpolizei ermittele gegen einen 26-Jährigen und einen 27-Jährigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.