Bei der Oberbürgermeisterwahl in Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt Schwerin kommt es zur Stichwahl zwischen Amtsinhaber Rico Badenschier (SPD) und dem Landesvorsitzenden der AfD, Leif-Erik Holm. Bei der ersten Runde am Sonntag erreichte keiner der sechs Kandidaten die absolute Mehrheit. Bestplatzierter wurde Badenschier mit 42 Prozent der Stimmen, Holm kam auf Platz zwei mit 27,4 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben der Wahlbehörde bei 50,6 Prozent. Die Stichwahl findet in zwei Wochen statt.